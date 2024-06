Croazia-Italia, il CT Dalic protesta: "Risultato condizionato dall’arbitro, troppi 8 minuti di recupero"

Il commissario tecnico contro l’arbitro olandese Makkelie sul recupero concesso: ”Dobbiamo difenderci da soli perché nessun altro lo fa”.

Zlatko Dalic non ci sta. Il commissario tecnico della Croazia è una furia al termine della sfida contro l’Italia. Il goal di Zaccagni siglato al 98’ ha completamente cambiato le sorti della nazionale balcanica, che ora rischia l’eliminazione.

In conferenza stampa, il C.T. ha attaccato l’operato dell’arbitro olandese Makkelie, reo a suo dire di aver concesso un recupero troppo lungo e ingiustificato nel secondo tempo.

Dalic non ha risparmiato una stoccata a FIFA e UEFA, che secondo lui non difenderebbero Paesi più piccoli come la Croazia.