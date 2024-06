La Croazia ha mai vinto un trofeo? Titoli e traguardi dell'avversario dell'Italia a Euro2024

L'Italia affronterà la Croazia a Euro 2024: di seguito ecco i traguardi raggiunti dalla Nazionale croata nei principali tornei internazionali.

Tra le avversarie dell'Italia nella fase a gironi di Euro 2024 ci sarà anche la Croazia.

Le due squadre si affronteranno in occasione dell'ultima giornata del gruppo C, ossia il prossimo 24 giugno alla Red Bull Arena di Lipsia. Una sfida che, di fatto, rischia di essere decisiva in chiave qualificazione.

Da sempre tra le squadre più complicate da affrontare nei grandi tornei internazionali, il quesito che si pone è pressoché d'obbligo: la Croazia ha mai vinto un trofeo?