Croazia-Albania 2-2, pagelle e tabellino: Gjasula si riscatta al 95', croati beffati nel finale

L’Albania sblocca il risultato, poi la rimonta croata in 120" con Kramaric e l’autorete di Gjasula: la squadra di Sylvinho vicina all'eliminazione.

Le lacrime di Kovacic, la gioia e il cuore dell’Albania. Termina in parità l’esaltante sfida tra la Croazia e la nazionale albanese, nella gara che apre il secondo turno del Gruppo B di Euro 2024, quello dell’Italia.

Al Volksparkstadion di Amburgo finisce 2-2 una sfida che ha visto vari capovolgimenti fino all’epilogo con il goal di Gjasula in extremis, che riscatta l’autorete siglata in precedenza e fissa il risultato in parità.

L’Albania va avanti 1-0 nel primo tempo firmato da Laci. Il centrocampista dello Sparta Praga si inserisce con i tempi giusti e di testa batte Livakovic, non impeccabile nell’occasione. Nella ripresa, però, Dalic si gioca le carte Pasalic e Susic al posto di Brozovic e Majer e cambia le sorti dell’incontro.

La Croazia si trasforma e spinge immediatamente sull’acceleratore, ribaltando lo svantaggio e andando addirittura avanti nel punteggio in 120 secondi: prima Kramaric batte Strakosha, poi l’autogol di Gjasula con una sfortunata deviazione. Ma è proprio Gjasula a pareggiare i conti in pieno recupero con la rete del definitivo 2-2 al 95’.

Croazia e Albania salgono a quota 1 punti e continuano a sperare nella qualificazione, in attesa di Italia-Spagna in programma domani sera. Saranno decisivi gli ultimi 90 minuti, con le due squadre che si giocheranno il pass per la fase a eliminazione diretta nella terza e ultima gara della fase a gironi.