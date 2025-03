Criticato ma sempre più decisivo: Dovbyk è l’uomo in più della Roma che insegue l’Europa

Con la rete da tre punti contro il Lecce salgono a 16 i goal in stagione con la Roma di Dovbik, attaccante spesso criticato ma sempre più decisivo.

Più forte anche delle critiche, troppo spesso ingenerose. Ma il giudizio del campo arriva sempre puntale e non fa sconti: Artem Dovbyk si carica nuovamente sulle spalle la Roma e con un gran goal permette alla formazione giallorossa di proseguire la ricorsa verso un posto in Europa.

Una rete bella e pesante, arrivata quando ormai il tempo per recuperare non c’era quasi più, all’80’: per la Roma si tratta della settima vittoria consecutiva in campionato.

Il successo al Via del Mare sul Lecce porta dunque la firma dell’attaccane ucraino, ancora una volta decisivo in questa stagione, la sua prima in Italia.