Cristiano Ronaldo, 900 goal in carriera: Portogallo-Croazia per raggiungere l'ennesimo record e puntare ai 1000

C. Ronaldo

L'uomo dei record, Cristiano Ronaldo è a un passo dal raggiungere i 900 goal in carriera: ci proverà contro la Croazia.

Cosa può motivare chi ha vinto cinque palloni d'oro, altrettante Champions League, un europeo e molti altri trofei, di squadra e individuali?

I record, che Cristiano Ronaldo continua ad inseguire anno dopo anno. Il fuoriclasse portoghese nella sua carriera ha già stabilito molti primati.

L'ultimo ad esempio, è quello di essere diventato capocannoniere in quattro campionati e in quattro leghe differenti: non c'era mai riuscito nessuno nella storia.

Ecco, ce n'è un altro che può raggiungere, i 900 goal in carriera. Traguardo che potrebbe arrivare già nella sfida odierna tra Portogallo e Croazia.