Cristiano Ronaldo e il rapporto con i calci di punizione: statistica da incubo tra Europei e Mondiali

Prosegue il rapporto complicato tra Cristiano Ronaldo e i calci di punizione: tra Europei e Mondiali ha segnato una sola volta.

È al top in diverse classifiche per quanto riguarda soprattutto gli Europei, dove guarda tutti dall'alto verso il basso per numero di goal realizzati: eppure, delle quattordici marcature di Cristiano Ronaldo nella storia della rassegna continentale, non ce n'è una che sia arrivata su calcio di punizione diretto.

Il rapporto di 'CR7' con le punizioni si sta confermando complicato anche a Euro 2024 dove, per inciso, non è ancora riuscito a sbloccarsi: un'occasione è stata gettata al vento contro la Slovenia quando, durante il primo tempo supplementare, si è fatto ipnotizzare da Oblak dal dischetto.

Ma torniamo alle punizioni, vero e proprio tallone d'Achille del fuoriclasse portoghese all'interno di una carriera leggendaria: la statistica tra Europei e Mondiali è emblematica.