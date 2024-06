Cristiano Ronaldo è il più vecchio giocatore di Euro 2024: oltre ogni record, sesto Europeo per il portoghese

Solamente alcuni giocatori classe 1985 giocheranno l'Europeo 2024: tra di loro Cristiano Ronaldo ha la palma di giocatore più avanti con l'età.

Quando Fernando Santos, ct del Portogallo nel 2021, parlava di Cristiano Ronaldo alla vigilia di Euro 2020, disputato un anno dopo rispetto al previsto a causa della pandemia covid, poche persone risultarono essere dall'altra parte della barricata di pensiero.

Vedere CR7 all'Europeo 2024? Considerando il giocatore cyborg macchina di cui si stava discutendo, tutti erano già proiettati al successivo torneo con il portoghese ancora presente.

"Ronaldo ai prossimi Europei? Difficile fare previsioni, ma parliamo di un atleta eccezionale. E poi contano le motivazioni, guardate ciò che ha fatto Buffon a 43 anni" disse Santos, citando il portiere dell'Italia, ancora in attività e fermatosi di fatto solamente nel 2023.

"Parliamo di una cosa che accadrà tra tre anni, non è facile fare previsioni. Non so se Cristiano ci sarà, dipenderà tutto dalle condizioni fisiche".

Tre anni dopo quelle parole, Cristiano Ronaldo si presenta regolarmente ad Euro 2024 come giocatore più vecchio tra i convocati, uno dei pochi classe 1985 presenti.