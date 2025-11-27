Getty
Cristiano Ronaldo in MMA: annunciata la collaborazione con la leggenda dell'UFC Ilia Topuria
La rapida ascesa della WOW FC è in linea con l'influenza globale di Ronaldo
Fondata con ambizioni modeste, WOW FC è diventata una delle promozioni MMA in più rapida crescita in Europa.
Nell'ultimo anno, l'affluenza è aumentata di oltre il 400%. Gli eventi hanno venduto costantemente più di 5.000 biglietti e le trasmissioni in diretta raggiungono ora oltre 170 paesi.
L'arrivo di Ronaldo dovrebbe accelerare l'espansione di WOW in Europa, America Latina e Medio Oriente. Il suo coinvolgimento si estenderà anche oltre lo sport, con WOW che mira a intersecare cultura, moda, intrattenimento e istruzione.
- Getty Images Sport
Cosa hanno detto Ronaldo e Topuria
In una dichiarazione, Ronaldo ha affermato: "Le MMA rappresentano valori in cui credo fermamente: disciplina, rispetto, resilienza e costante ricerca dell'eccellenza. WOW FC sta costruendo qualcosa di unico e potente, e sono orgoglioso di partecipare a questo progetto per contribuire a elevare questo sport e ispirare la prossima generazione".
Nel frattempo, in un tweet, ha aggiunto: "Sono entusiasta di condividere una grande notizia: diventerò azionista di @wowfcmma! Condividiamo valori in cui credo fermamente: disciplina, rispetto, resilienza e costante ricerca dell'eccellenza. WOW FC sta costruendo qualcosa di unico e potente, e sono orgoglioso di partecipare a questo progetto per contribuire a elevare questo sport e ispirare la prossima generazione".
Topuria ha accolto Ronaldo con entusiasmo: "L'ingresso di Cristiano Ronaldo nel WOW FC è un momento importante per questo sport. Lui rappresenta i più alti standard di professionalità, duro lavoro ed eccellenza globale. Insieme porteremo le MMA a nuovi livelli e ispireremo atleti e fan di tutto il mondo a credere che tutto è possibile".
Da rivali a compagni: la sorprendente alleanza tra Ronaldo e Topuria
La partnership segna un notevole cambiamento nel rapporto tra Ronaldo e Topuria, che solo un anno fa si scambiavano frecciatine. Prima dell'UFC 308 nell'ottobre 2024, Ronaldo aveva pubblicamente sostenuto Max Holloway affinché detronizzasse Topuria, sostenendo che lo spagnolo "parlava troppo" e non aveva battuto "i migliori".
Topuria ha risposto duramente: "L'unico che inviterò personalmente a Miami Messi perché vive lì, quindi al diavolo Cristiano finché esiste Messi. Onestamente non l'ho capito. Ho visto il video in cui si diceva che parlo troppo. Se lo dice Cristiano, qualcosa non mi torna. Cristiano parla sempre".
Oltre alla sua avventura nell'MMA, Ronaldo ha silenziosamente costruito un ampio portafoglio al di fuori del calcio. L'ultima aggiunta è il Vega Private Members Club, che aprirà a Madrid entro la fine dell'anno.
Secondo il quotidiano spagnolo Libertad Digital, il progetto è stato sviluppato con l'imprenditore Inigo Onieva e il gruppo alberghiero Mabel, di cui Ronaldo è comproprietario insieme all'uomo d'affari Manuel Campos Guallar. Il club ultra-esclusivo, situato sul Golden Mile, occuperà una superficie di 1.000 metri quadrati e sarà caratterizzato dal divieto di utilizzare i telefoni cellulari, da uffici privati, aree di co-working e persino da uno studio di podcast durante il giorno. Di notte, si trasformerà in un centro privato per cene e cocktail.
Alla domanda sul ritiro, in un'intervista con Piers Morgan all'inizio di questo mese ha risposto: "Presto. Penso che sarò pronto. Sarà dura, ovviamente. Sarà difficile, sì. Probabilmente piangerò, sì... Sarà molto, molto difficile, ma ho preparato il mio futuro da quando avevo 25, 26, 27 anni. Quindi penso che sarò in grado di sopportare quella pressione".
Ha aggiunto: "Niente è paragonabile all'adrenalina che proviamo nel calcio quando segniamo un goal. Ma ho altre passioni. Quando mi ritirerò avrò più tempo per me stesso, più tempo per la mia famiglia, per crescere i miei figli"
"Voglio essere più presente nella mia famiglia. Inoltre, voglio dedicarmi ai miei hobby. Mi piace guardare l'UFC, i combattimenti. Mi piace il padel. Mi piacciono le mie aziende e voglio imparare di più su di esse. Non sarò mai uno YouTuber [a tempo pieno], ovviamente, ma voglio esserci. Dedicherò più tempo a imparare. Penso che farò cose divertenti e cose che non sono abituato a fare prima. Perché vivo il calcio 24 ore al giorno per fare le cose giuste e dare il massimo".
- Getty Images Sport
Cosa riserva il futuro a Ronaldo?
Ronaldo ha un contratto con l'Al-Nassr che durerà fino al 2027 e si prevede che guiderà il Portogallo alla gloria mondiale durante i Mondiali del 2026.
Tuttavia, prima di allora, rimane determinato a ispirare l'Al-Nassr alla conquista del titolo della Saudi Pro League, che è rimasto irraggiungibile da quando si è trasferito in Medio Oriente. Attualmente la squadra è in testa alla classifica con 27 punti in nove giornate e tornerà in campo contro l'Al-Najma il 21 dicembre.
