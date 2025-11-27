In una dichiarazione, Ronaldo ha affermato: "Le MMA rappresentano valori in cui credo fermamente: disciplina, rispetto, resilienza e costante ricerca dell'eccellenza. WOW FC sta costruendo qualcosa di unico e potente, e sono orgoglioso di partecipare a questo progetto per contribuire a elevare questo sport e ispirare la prossima generazione".

Nel frattempo, in un tweet, ha aggiunto: "Sono entusiasta di condividere una grande notizia: diventerò azionista di @wowfcmma! Condividiamo valori in cui credo fermamente: disciplina, rispetto, resilienza e costante ricerca dell'eccellenza. WOW FC sta costruendo qualcosa di unico e potente, e sono orgoglioso di partecipare a questo progetto per contribuire a elevare questo sport e ispirare la prossima generazione".

Topuria ha accolto Ronaldo con entusiasmo: "L'ingresso di Cristiano Ronaldo nel WOW FC è un momento importante per questo sport. Lui rappresenta i più alti standard di professionalità, duro lavoro ed eccellenza globale. Insieme porteremo le MMA a nuovi livelli e ispireremo atleti e fan di tutto il mondo a credere che tutto è possibile".