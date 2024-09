Cristiano Ronaldo allontana il ritiro e fissa il suo nuovo obiettivo: “Voglio arrivare a 1000 goal”

Il fuoriclasse portoghese fissa l’obiettivo e lancia la frecciata: “I miei goal sono tutti in video, sono certificati”.

Cristiano Ronaldo si è già ampiamente guadagnato un posto tra i più grandi calciatori di ogni tempo.

La sua straordinaria carriera è stata scandita non solo dalla conquista di tantissimi trofei, ma anche da gesta che gli hanno consentito di centrare record che sono al limite dell’insuperabile.

Il fuoriclasse lusitano, che oggi milita nell'Al Nassr, a 39 anni non solo non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, ma si è fissato anche un obiettivo ambizioso: quello di raggiungere quota 1000 goal segnati.

Per il momento è ‘fermo’ a quota 901, ma in un’intervista rilasciata al podcast ‘Rio Ferdinand Presents’, ha spiegato come la possibilità di farcela ci sono.