Cristian Totti titolare nell'Olbia dopo il bodyshaming: Amelia risponde agli haters, anche papà Francesco in tribuna

Olbia-Ilvamaddalena, in campo anche Cristian Totti dopo gli attacchi degli ultimi giorni. In tribuna c'è papà Francesco.

Marco Amelia ha letto le critiche, ascoltato gli haters parlare di uno dei suoi giocatori in metodi poco lusinghieri (eufemismo) negli ultimi giorni. La risposta? ha scelto di schierare Cristian Totti, figlio di Francesco, nella prima partita del campionato di Serie D 2024/2025, contro l'Ilvamaddalena.

Attaccato sui social per il suo peso, Cristian Totti è stato inserito nel centrocampo a cinque schierato da Amelia per il derby regionale contro il club de La Maddalena. Insieme De Grazia e Bianchi, il figlio d'arte ha avuto la sua chance di respingere gli attacchi sul web.

Sugli spalti del Nespoli, oltre ad un pubblico di casa che lo ha supportato a lungo in questi giorni, tributandogli un applauso anche in occasione della sfida contro l'Ilvamaddalena, anche papà Francesco, che ha voluto essere vicino al figlio per la prima partita di campionato.