Cristian Totti, nutrizionista per il peso: "Tende ad ingrassare come il padre" fanno sapere dall'Olbia dopo il bodyshaming

Attaccato sui social per il suo fisico, il figlio di Totti attualmente all'Olbia è seguito da un nutrizionista.

Sui social e sul web si parla tantissimo di Cristian Totti, figlio di Francesco attualmente all'Olbia, club sardo di Serie D appena retrocesso dai professionisti. Non si discute del figlio d'arte per una grande giocata o quanto fatto in campo, ma bensì per gli attacchi subiti. Del bodyshaming.

Cristian Totti è stato attaccato dagli haters per il fisico mostrato durante le uscite dell'Olbia, attualmente guidato dall'ex Campione del Mondo Marco Amelia, appena scelto dal club isolano per provare la risalita immediata tra i professionisti.

Per far fronte a quanto è successo negli ultimi giorni, l'Olbia ha assunto uno psicologo, nonchè un nutrizionista per permettere a Totti di rispondere così agli attacchi continui nei suoi confronti apparsi tristemente su X e soprattutto Instagram nei primi giorni di settembre.