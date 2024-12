Repubblica - Cristante, l'infortunio è più serio del previsto: errore dello staff medico, i tempi di recupero si allungano

Il centrocampista ha effettuato nuovi esami, che hanno evidenziato una lesione ai legamenti: ne avrà per altre tre settimane.

Che fine ha fatto Bryan Cristante? Di certo non prenderà parte alla trasferta in casa del Milan di domenica, l'ultima partita dell'anno della Roma. Per lui, cresciuto proprio nel club rossonero, sarebbe stata la classica partita dell'ex.

Il motivo dell'assenza è sempre il solito, quello che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco nelle ultime settimane: il colpo alla caviglia rimediato nel posticipo di lunedì 2 dicembre contro l'Atalanta, gara nella quale Cristante è rimasto in campo per 82 minuti prima di essere sostituito da Zalewski.

Le novità, in questo senso, non sono positive: se la stima iniziale dei tempi di recupero indicava nella fine di dicembre il periodo giusto per rivederlo in campo, in realtà non sarà così. E la colpa, secondo Repubblica, sarebbe da attribuire a un errore dello staff medico della Roma.