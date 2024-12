Lo spogliatoio del PSG contro Luis Enrique: l'allenatore convoca una riunione d'emergenza

Dopo i risultati negativi, ma non solo, lo spogliatoio del club parigino ha sfiduciato l'asturiano: oggi è andata in scena una riunione d'urgenza.

L’atmosfera in casa Paris Saint-Germain è più tesa che mai. Oggi, mercoledì 4 dicembre, Luis Enrique ha convocato una riunione d’urgenza con la squadra per affrontare una situazione ormai insostenibile.

Da quando è arrivato al PSG, il tecnico spagnolo si trova di fronte alla sua sfida più grande, con crescenti critiche sia dentro che fuori dal campo.

Come riferisce il quotidiano catalano Sport, La situazione di Luis Enrique è sempre più in bilico al Parco dei Principi, con la squadra che sembra aver ormai perso la fiducia in lui.