Due pari contro il Napoli, due punti (in quattro confronti) contro Milan e Juventus: contro le grandi i nerazzurri faticano a vincere.

Un punto a testa, che mantiene l’Inter in vetta alla classifica con una lunghezza di vantaggio sul Napoli avversario di giornata al termine della sfida del Maradona.

Un pareggio per 1-1 che mantiene viva più che mai la corsa Scudetto quando mancano undici giornate alla fine di un campionato davvero avvincente.

In casa nerazzurra il rimpianto per aver sprecato l’occasione per allungare in classifica c’è e il pareggio contro il Napoli focalizza nuovamente l’attenzione sul cammino dei nerazzurri negli scontri diretti, che sicuramente non può soddisfare Simone Inzaghi.