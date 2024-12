Inibizione di 18 mesi e stangata, Criscitiello promette battaglia: "Gravi accuse infondate, inventare tutto è troppo"

"La Federazione pensa di intimidire chi porta alla luce quello che sta succedendo" fa sapere Criscitiello sui social.

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, è stato inibito da tutte le manifestazioni sportive fino al 30 giugno 2026.

Inoltre, Criscitiello ha ricevuto anche il divieto di accedere a manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC fino al giugno 2025. Lo ha annunciato la FIGC, spiegando i motivi per cui il numero uno del club non potrà accedere alle partite fino a metà 2025.

Non si è fatta attendere la risposta di Criscitiello, che ha usato X per dire la sua e promettere battaglia nei confronti della FIGC.

L'articolo prosegue qui sotto

"La Federazione pensa di intimidire chi porta alla luce quello che sta succedendo" scrive Crisciello su X. "Non sono un tesserato federale. Verbali inventati. Senza prove. Andremo avanti a dimostrare il loro disegno. Mi avevano detto “la pagherà” ma inventare tutto è troppo".

"La battaglia mediatica nei confronti di Gravina e della Figc si è spostata dalla tv al campo di calcio. La Federazione per la prima volta squalifica un non tesserato (io) con accuse infondate. Falsità tutte documentate. Gravi accuse. Inammissibile".