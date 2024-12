La crescita vertiginosa di Reijnders continua: decisivo anche a Verona, è il vero top player del Milan

Hellas Verona vs AC Milan

Il centrocampista olandese sta trascinando i suoi a suon di goal e di assist: il Milan non può più fare a meno di lui.

Il Milan torna a vincere in trasferta in Serie A e lo fa battendo il Verona per 1-0 con la rete di Tijjani Reijnders.

I rossoneri hanno dovuto affrontare il match con ben otto defezioni per infortunio, a cui si è aggiunto lo stop di Rafael Leao, uscito per un problema fisico nel corso del primo tempo.

Ma il giocatore olandese ancora una volta si è caricato il peso della squadra sulle spalle, trascinando i compagni per mano in entrambe le fasi di gioco, trovando anche la sua quarta rete in campionato