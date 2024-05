Cremonese-Venezia, cosa succede in caso di parità nella doppia sfida: supplementari e rigori o passa il Venezia? I goal in trasferta valgono doppio? Chi va in Serie A e il regolamento Serie BCremonese vs VeneziaCremoneseVeneziaVenezia vs Cremonese

Al Venezia bastano due pareggi in virtù del miglior piazzamento in campionato oppure no? Il regolamento della doppia finale contro la Cremonese.