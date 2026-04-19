Cremonese-Torino 0-0, pagelle e tabellino: Baschirotto lotta, Bonazzoli pimpante, Paleari decisivo, Simeone non punge

Si chiude senza goal e con le proteste della Cremonese il lunch match della 33esima giornata giocato allo 'Zini' tra i grigiorossi di Giampaolo e il Torino di D'Aversa.





Nella prima frazione di gioco non succede praticamente nulla, con la fase di studio tra le due squadre che si prolunga, di fatto, per tutta la durata di un primo tempo che non regala né spunti né emozioni.

I decibel si alzano, sensibilmente, nel secondo tempo con la Cremonese che prova a spingere: sinistro a giro dal limite dell'area di Bonazzoli e strepitosa parata di Paleari che salva tutto con la mano di richiamo. I grigiorossi, poi, trovano il goal all'imbocco del segmento finale grazie alla zampata di Baschirotto sull'uscita dello stesso Paleari, ma la rete viene annullata dopo on-field review: l'arbitro Fabbri, infatti, considera falloso l'intervento del difensore della Cremonese. Finisce dunque 0-0: la Cremonese non sfrutta il turno casalingo e strappa solamente un punto, portandosi provvisoriamente al quartultimo posto, ma con un solo punto sul Lecce che però ha una partita in meno. Duello salvezza sempre più aperto.