Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Cremonese TorinoGetty Images
Michael Di Chiaro

Cremonese-Torino 0-0, pagelle e tabellino: Baschirotto lotta, Bonazzoli pimpante, Paleari decisivo, Simeone non punge

Serie A
Cremonese vs Torino
Cremonese
Torino

I grigiorossi non approfittano del turno casalingo e non vanno oltre il pari, ma le proteste non mancano: annullato un goal a Baschirotto, dopo on field review, per gioco pericoloso su Paleari.

Pubblicità

Si chiude senza goal e con le proteste della Cremonese il lunch match della 33esima giornata giocato allo 'Zini' tra i grigiorossi di Giampaolo e il Torino di D'Aversa.


Nella prima frazione di gioco non succede praticamente nulla, con la fase di studio tra le due squadre che si prolunga, di fatto, per tutta la durata di un primo tempo che non regala né spunti né emozioni.

I decibel si alzano, sensibilmente, nel secondo tempo con la Cremonese che prova a spingere: sinistro a giro dal limite dell'area di Bonazzoli e strepitosa parata di Paleari che salva tutto con la mano di richiamo. I grigiorossi, poi, trovano il goal all'imbocco del segmento finale grazie alla zampata di Baschirotto sull'uscita dello stesso Paleari, ma la rete viene annullata dopo on-field review: l'arbitro Fabbri, infatti, considera falloso l'intervento del difensore della Cremonese. Finisce dunque 0-0: la Cremonese non sfrutta il turno casalingo e strappa solamente un punto, portandosi provvisoriamente al quartultimo posto, ma con un solo punto sul Lecce che però ha una partita in meno. Duello salvezza sempre più aperto.

  • PAGELLE CREMONESE

    VOTI CREMONESE: Audero 6.5; Terracciano 6, Baschirotto 6.5, Luperto 6 (84' Barbieri sv), Pezzella 6; Floriani 6 (60' Zerbin 6), Grassi 5.5 (73' Payero sv), Bondo 5.5, Vandeputte 5 (59' Okereke 6); Sanabria 5.5 (84' Djuric sv), Bonazzoli 6.

    • Pubblicità

  • PAGELLE TORINO

    VOTI TORINO: Paleari 6.5; Coco 6, Maripan 5.5 (68' Marianucci 6), Ebosse 6; Pedersen 6, Casadei 6, Gineitis 6, Obrador 5.5 (76' Biraghi sv); Vlasic 5.5 (76' Anjorin sv); Simeone 5.5 (68' Njie sv, 90' Kulenovic 6), Adams 6.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO CREMONESE-TORINO

    CREMONESE-TORINO 0-0

    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (84' Barbieri), Pezzella; Floriani (60' Zerbin), Grassi (73' Payero), Bondo, Vandeputte (59' Okereke); Sanabria (84' Djuric), Bonazzoli. All. Giampaolo.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan (68' Marianucci), Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador (76' Biraghi); Vlasic (76' Anjorin); Simeone (68' Njie, 90' Kulenovic), Adams. All. D’Aversa

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Coco, Ebosse, Njie

    Espulsi: -

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Inter crest
Inter
INT