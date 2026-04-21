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Francesco Schirru

Cremonese-Torino, giusto annullare la rete di Baschirotto: "Ma non possiamo permetterci revisioni lunghe"

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Il designatore arbitrale Rocchi ha spiegato perchè la decisione di annullare il goal è stata corretta: "Bisogna ricordare il termine 'pallone tra le mani'".

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Si è trattato del caso da moviola più discusso, che ha fatto arrabbiare i tifosi di una Cremonese ancora in piena lotta per non retrocedere e ora a un solo punto di vantaggio sul Lecce terzultimo. Nello 0-0 contro il Torino, i grigi di Giampaolo hanno visto il goal di Baschirotto annullato per fallo sul portiere, con una revisione VAR lunga prima della decisione finale.

Una decisione finale giusta, secondo quanto raccontato dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi durante OpenVAR, trasmissione di Dazn che permette di ascoltare la revisione tra campo e sala VAR e analizzare la questione che ha portato ad esempio all'annullamento di una rete, come accaduto durante Cremonese-Torino.

"Si dilungano un po' troppo, le revisioni lunghe sono sinonimo di indecisione e insicurezza che non possiamo permetterci" ha evidenziato Rocchi durante la trasmissione, confermando però come la rete di Baschirotto fosse da annullare.

  • L'APPUNTO DI ROCCHI

    "Nel lavoro che fanno per arrivare alla decisione corretta, non usano mai un termine" le parole di Rocchi a proposito dell'arbitro Fabbri e della sala VAR. "Io gli ribadisco sempre, dovete conoscere il regolamento a memoria. Se lo sai, ti dice che il possesso è l'avere il pallone tra le mani"

    "Il possesso è anche avere una mano sul pallone appoggiato a rete, ha una casistica specifica. Se ricordi il termine 'pallone tra le mani', ti dice che non occorre stringerlo. In campo è praticamente impossibile da valutare, occorre la revisione. Sulla terminologia insisto con i miei ragazzi che più si conosce una terminologia chiara, più è facile raggiungere la soluzione finale".

    Al momento della mischia in area, Baschirotto calcia verso la porta dopo che Paleari tocca il pallone con le mani, appunto senza stringerlo.

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