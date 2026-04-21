Cremonese-Torino, giusto annullare la rete di Baschirotto: "Ma non possiamo permetterci revisioni lunghe"

Si è trattato del caso da moviola più discusso, che ha fatto arrabbiare i tifosi di una Cremonese ancora in piena lotta per non retrocedere e ora a un solo punto di vantaggio sul Lecce terzultimo. Nello 0-0 contro il Torino, i grigi di Giampaolo hanno visto il goal di Baschirotto annullato per fallo sul portiere, con una revisione VAR lunga prima della decisione finale.

Una decisione finale giusta, secondo quanto raccontato dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi durante OpenVAR, trasmissione di Dazn che permette di ascoltare la revisione tra campo e sala VAR e analizzare la questione che ha portato ad esempio all'annullamento di una rete, come accaduto durante Cremonese-Torino.

"Si dilungano un po' troppo, le revisioni lunghe sono sinonimo di indecisione e insicurezza che non possiamo permetterci" ha evidenziato Rocchi durante la trasmissione, confermando però come la rete di Baschirotto fosse da annullare.