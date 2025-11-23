Cremonese-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cremonese contro Roma nella dodicesima giornata di Serie A.

I grigiorossi, tra le note più liete di questo campionato, sono reduci da un periodo di evidente flessione: nel mese di novembre, infatti, la squadra di Nicola ha incassato due sconfitte consecutive perdendo contro Juventus e Pisa. In classifica, Vardy e compagni occupano comunque un onorevole undicesimo posto con 14 punti.

Allo 'Zini' arriva la capolista Roma, a braccetto con l'Inter, che grazie al netto successo per 2-0 contro l'Udinese prima della sosta, ha agganciato la vetta della classifica a quota 24 punti.

Tutto su: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.