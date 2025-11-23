Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
mancini romaGetty Images
Michael Di Chiaro

Cremonese-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cremonese e Atalanta si affrontano nella dodicesima giornata del campionato di Serie A: ecco dove vedere il match in tv e in streaming.

Pubblicità

Cremonese contro Roma nella dodicesima giornata di Serie A.

I grigiorossi, tra le note più liete di questo campionato, sono reduci da un periodo di evidente flessione: nel mese di novembre, infatti, la squadra di Nicola ha incassato due sconfitte consecutive perdendo contro Juventus e Pisa. In classifica, Vardy e compagni occupano comunque un onorevole undicesimo posto con 14 punti.

Allo 'Zini' arriva la capolista Roma, a braccetto con l'Inter, che grazie al netto successo per 2-0 contro l'Udinese prima della sosta, ha agganciato la vetta della classifica a quota 24 punti.

Tutto su Cremonese-Roma: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • CREMONESE-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Cremonese-Roma

    • Data: domenica 23 novembre 2025

    • Orario: 15.00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-ROMA

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO CREMONESE-ROMA

    Cremonese-Roma si giocherà domenica 23 novembre 2025 allo Stadio 'Giovanni Zini' di Cremona. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

  • DOVE VEDERE CREMONESE-ROMA IN TV

    DAZN

    La partita tra Cremonese e Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CREMONESE-ROMA IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Cremonese-Roma in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • DAZN: telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Antonio Di Gennaro.
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Cremonese-Roma sarà sufficiente collegarsi al sito di GOAL per seguire la diretta testuale della partita.

  • IN DIRETTA SU GOAL

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cremonese crest
Cremonese
CRE