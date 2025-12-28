Cremonese-Napoli 0-2, pagelle e tabellino: doppietta di uno strepitoso Hojlund, Baschirotto sovrastato, Neres sottotono

La prima opportunità del match è per la Cremonese con Terracciano che prova la conclusione dalla distanza ma respinge Milinkovic Savic. Il Napoli sblocca la gara alla prima vera azione pericolosa al minuto 13; il tiro di Spinazzola viene deviato e finisce sui piedi di Hojlund che con la porta spalancata non può sbagliare.

Rispondono i padroni di casa e vanno vicini al pareggio con il tiro di contro balzo di Bianchetti che finisce di poco alto. Poi Hojlund ha l'occasione per raddoppiare lanciato nello spazio da Politano, grande uscita di Audero. Il danese è senza dubbio il più pericoloso che dopo aver saltato Baschirotto si allunga il pallone e non riesce a concludere. Alla fine arriva la doppietta di Hojlund, ancora una volta bravo a farsi trovare nel posto giusto, questa volta dopo un rimpallo in area nato dal cross di Politano.

Il secondo tempo riparte come era terminato il primo, con Hojlund imprendibile ma questa volta il danese, servito da McTominay trova solo l'esterno della rete. La squadra di Conte cerca il terzo goal e ci va vicino con il tocco di Terracciano che rischia l'autogoal.

Guizzo di Vardy che si coordina perfettamente di testa e sfiora la rete anche se l'attaccante era partito in posizione irregolare. Dall'altra parte di testa va vicino alla rete anche Rrahmani da calcio d'angolo.

Hojlund spreca l'occasione per la tripletta dopo una grande azione del Napoli; l'attaccante, disturbato anche un po' da Lang, non tiene basso il pallone da buona posizione e finisce alto sopra la traversa. Nel finale vuole iscriversi al tabellino McTominay ma Audero gli dice di no con una bella parata.