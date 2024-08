Lutto nel mondo del calcio inglese, è morto Shakespeare: ha vinto la Premier con Ranieri e il Leicester

In cura per un cancro dal 2023, Shakespeare è scomparso il 1 agosto "circondato dall'affetto della famiglia".

Craig Shakespeare è morto. Lutto nel calcio inglese e mondiale dopo la scomparsa dell'ex tecnico britannioco, meglio noto per essere stato vice di Claudio Ranieri durante il periodo del mister romano al Leicester. Con il Sir, era riuscito a vincere la storica Premier League del 2016.

Shakespeare era in cura per un cancro dall'ottobre 2023. Una dichiarazione rilasciata a nome della sua famiglia tramite la League Managers' Association afferma che il mister inglese: "è morto serenamente a casa circondato dalla sua famiglia".

"Anche se la sua famiglia è immensamente orgogliosa dei suoi successi calcistici sia come giocatore che come allenatore, per noi, la sua famiglia, sarà sempre principalmente un marito, padre, figlio, fratello e zio amorevole e amato".

"La perdita è devastante per tutti noi e vorremmo chiedere che venga rispettata la privacy in questo momento così incredibilmente difficile, in cui piangiamo la perdita di una persona molto speciale".