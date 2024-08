Thibaut Courtois annuncia l'addio al Belgio: "Non tornerò in Nazionale finchè Tedesco sarà il CT"

Il portiere del Real Madrid ha comunicato che non giocherà più con la Nazionale finché alla guida ci sarà l'attuale CT.

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e della nazionale belga, ha annunciato ufficialmente che non farà ritorno in Nazionale finché Domenico Tedesco sarà alla guida come CT.

Questa dichiarazione è giunta dopo gli eventi che li hanno riguardati nella scorsa stagione, fino ad arrivare alla mancata convocazione ad Euro2024.

Forte presa di posizione del portiere classe '92, che lascia dunque i Diavoli Rossi - per lo meno momentaneamente - dopo aver totalizzato 102 presenze all'attivo.