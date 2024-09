"Si aspettava che la Juventus segnasse sei goal a partita?": Costacurta, Di Canio e la discussione al Club su Thiago Motta

Juventus in difficoltà in attacco, pochi tiri in porta e tre 0-0 di fila: "Mezzo tiro in porta, ti aspettavi questo?".

Dopo cinque giornate, la Serie A non ha una padrona. Dopo l'Udinese, il Torino è in vetta alla graduatoria, con Inter, Milan, Napoli, Empoli, Juventus e tutte le altre a pochi punti dalla vetta. A proposito dei bianconeri, Madama ha ottenuto il terzo pareggio di fila per 0-0. Un risultato che, reiterato, ha fatto storcere il naso a diversi tifosi.

Unica squadra in Europa a non aver ancora subito goal, la Juventus non è ancora riuscita a trovare grande pericolosità in attacco in maniera continua, viste le tre partite senza reti, ma anche il tris di Champions League contro il PSV.

I tifosi si aspettavano vittorie roboanti continue per la propria Juventus? Molti sì, altri no. L'attacco della Juventus è stato oggetto di discussione al Club tra i presenti, con Paolo Di Canio e Alessandro Costacurta in prima fila ad analizzare la questione.