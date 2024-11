Cosa succede se tre o quattro squadre arrivano a pari punti al primo posto? Il regolamento in Serie A e come funziona per il 2024/2025

La Serie A è equilibrata come mai prima d'ora, ma cosa succede se tutte si confermato al primo posto? I criteri in questo caso sono molteplici.

Il campionato è ancora lungo e difficilmente succederà, ma gli appassionati delle lotte colpo su colpo, ravvicinate, sperano che la Serie A possa arrivare a maggio con più squadre in lotta per lo Scudetto.

I primi tre mesi del torneo 2024/2025 hanno definito una Serie A a dir poco equilibrata, come mai prima, con Inter, Napoli, Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio in pochi punti e per nulla desiderose di fermare la propria corsa.

In Serie A, quasi sempre, maggio fa rima con fuga Scudetto o con distanza di sicurezza della capolista con la seconda in classifica, ma cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti di due, tre o quattro squadre in testa alla classifica? Una situazione che ovviamente varrebbe anche in ambito qualificazione Champions.