Cosa succede se Olanda-Turchia al 90' finisce in parità: supplementari o rigori? Il regolamento

Olanda-Turchia in parità al 90' prevede i supplementari o i rigori? Il regolamento di Euro 2024 relativo ai quarti di finale.

Il programma dei quarti di finale di Euro 2024 viene concluso da Olanda-Turchia, ultima partita che andrà a delineare definitivamente il quadro delle due semifinali.

La Nazionale guidata da Vincenzo Montella, tra le sorprese del torneo tedesco, nella gara secca contro quella di Koeman cerca il pass per approdare tra le prime 4 della competizione e continuare la propria cavalcata da sogno in Germania.

Cosa succede in caso di parità al 90' in Olanda-Turchia? Vediamo cosa prevede il regolamento di Euro 2024, per i quarti, in merito a tempi supplementari e rigori.