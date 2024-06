Seconda partita di Euro 2024 per l'Italia, che affronta la Spagna dopo il 2-1 contro l'Albania: in palio c'è il primo posto solitario nel girone.

Favorite per il passaggio del turno come prime della classe, Italia e Spagna si affrontano nella seconda giornata del gruppo B di Euro 2024. Entrambe a tre punti in classifica, con Albania e Croazia con uno ma una gara in più, si sfidano alla Veltins-Arena di Gelsenkichen per il primo posto solitario.

La Spagna ha battuto la Croazia con tre reti, mentre l'Italia ha superato l'Albania di misura; per questi due risultati la formazione guidata da De La Fuente è dunque avanti in caso di arrivo a pari punti al termine del girone.

Un pareggio sarebbe utile ad entrambe, ma con un successo il quadro del girone B sarebbe maggiormente delineato in vista degli ultimi novanta minuti.