Cosa succede se Atletico Madrid-Inter finisce 1-0, 2-1, 3-2: supplementari o rigori? Valgono i goal in trasferta?

Le possibili combinazioni di Atletico Madrid-Inter: risultato, tempi supplementari, rigori e regola del goal in trasferta.

Obiettivo quarti di finale per l'Inter, che nel ritorno degli ottavi della Champions League 2023/2024 è chiamata a superare l'ostacolo Atletico Madrid.

I nerazzurri, forti della vittoria per 1-0 ottenuta nella partita d'andata giocata a San Siro, si presentano in Spagna con a disposizione due risultati su tre per potersi qualificare al turno successivo. I Colchoneros, invece, per eliminare Lautaro e soci hanno l'obbligo di batterli.

Alla luce dell'1-0 di Inter-Atletico Madrid, cosa succede se Atletico-Inter finisce 1-0, 2-1 o 3-2? Le possibili combinazioni legate a risultato, tempi supplementari, rigori e regola dei goal in trasferta.