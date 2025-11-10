Cosa succede al Napoli dopo la sconfitta di Bologna: la scarsa produzione offensiva, le parole di Conte sull'energia e uno spirito da ritrovare

Come dicevamo Antonio Conte al termine di Bologna-Napoli non ha fornito alibi ai sui giocatori. Anche perché oggettivamente di possibili alibi ce n'erano davvero pochi.

La squadra di Italiano ha giocato giovedì in Europa League, dunque due giorni dopo rispetto agli azzurri che martedì erano scesi in campo contro l'Eintracht Francoforte.

Conte ha così tirato in ballo l'energia da ritrovare rispetto alla passata stagione e ha messo in discussione il lavoro della squadra. Ma anche il suo.

"Sicuramente loro hanno avuto più energia in tutto. Più voglia, più entusiasmo. Questa è la cosa che ci deve far riflettere. È la quinta sconfitta da inizio anno: significa che ci sono delle riflessioni da fare. Loro hanno giocato giovedì ma sembravano avvelenati. Noi abbiamo fatto il compitino finché la partita era in equilibrio, poi ci siamo sciolti. Ci deve essere un’energia diversa rispetto a quella che sto vedendo. Io sono preoccupato. Perché una squadra che viene indicata come protagonista assoluta e perde cinque partite, significa c’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Quest’anno stiamo continuando a lavorare, ma dobbiamo chiederci come. Sicuramente non abbiamo quell’energia positiva dello scorso anno. Non è da oggi, i ragazzi sanno cosa penso. Mi dispiace di non riuscire a cambiare questa cosa: significa che non sto facendo un buon lavoro o che qualcuno non vuol sentire" ha dichiarato il tecnico a DAZN.