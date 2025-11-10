Cosa succede al Napoli dopo la sconfitta di Bologna: la scarsa produzione offensiva, le parole di Conte sull'energia e uno spirito da ritrovare

Il Napoli cade, ancora. E lo fa in modo troppo rumoroso per passare inosservato anche perché non è la prima volta in questa stagione. Si tratta infatti del terzo k.o in campionato e del quinto stagionale.
Gli azzurri stavolta escono sconfitti dal campo del Bologna che si porta solo a un punto dalla squadra di Antonio Conte.
E proprio il tecnico al termine della partita di domenica pomeriggio non si è nascosto, facendo una pesante autocritica e parlando di "compitino" ed "energia".
Ma cosa succede davvero al Napoli campione d'Italia? Cosa sta mancando?