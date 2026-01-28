Cosa succede a Paul Pogba al Monaco: dal tentativo di rilanciare la carriera dopo la squalifica per doping agli infortuni che spezzano il sogno Mondiali 2026

Paul Pogba potrebbe ritrovarsi di fronte alla sua ex squadra, la Juventus, mercoledì sera, per la prima volta da quando ha lasciato i bianconeri nel 2024 sotto la nube della squalifica per doping.
Questo, ovviamente, se sarà disponibile, perché il suo attesissimo ritorno al Monaco - dopo oltre due anni lontano dai campi - è stato frenato da continui acciacchi muscolari. Con i suoi ex compagni in arrivo nel Principato, Pogba si ritrova ancora una volta a un bivio della carriera.
Il francese, che compirà 33 anni a marzo, ha totalizzato appena 30 minuti complessivi, sparsi in sole tre presenze, da quando ha firmato col Monaco - complice un percorso di recupero massacrante seguito da tre nuovi stop fisici.
Per questo, circola già la sensazione che il suo futuro nel Principato sia tutt’altro che garantito dopo l’estate, con il club monegasco che riflette sull’idea di tagliare le perdite. Nel frattempo, il sogno di Pogba di tornare nei piani della Francia e giocare il Mondiale 2026 sembra ormai sfumato.
Le sue reali condizioni restano un’incognita, proprio mentre la Juventus - che Pogba aveva criticato per la scarsa vicinanza durante la squalifica - arriva a Monaco per l’ultimo turno della fase di lega della Champions League.
Ma se dovesse farcela, Pogba farà di tutto per lasciare un segno in quella che potrebbe essere la prima vera tappa verso il rilancio della sua carriera.