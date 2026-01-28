Cosa succede a Paul Pogba al Monaco: dal tentativo di rilanciare la carriera dopo la squalifica per doping agli infortuni che spezzano il sogno Mondiali 2026

Parlando in conferenza stampa all’inizio del mese, il CEO del Monaco Thiago Scuro è stato estremamente schietto riguardo alla frustrazione sua e del club per la situazione, in un contesto già aggravato da una crisi di infortuni più ampia. Ha ammesso apertamente che ci si aspettava un percorso completamente diverso quando Pogba è stato ingaggiato la scorsa estate.

"È chiaro che il programma per Paul non sta funzionando come ci aspettavamo all’inizio - ha detto - Stiamo lavorando duramente per trovare soluzioni per lui. Personalmente, lui è scosso. Il piano cambia continuamente in base alle situazioni che ci troviamo ad affrontare. Alcuni piccoli infortuni, in parti diverse del corpo, stanno complicando il processo. Continuiamo a lavorare per cercare di offrirgli ciò che avevamo concordato la scorsa estate quando è arrivato. Questo è il nostro impegno".

A peggiorare il quadro c’è il fatto che il Monaco naviga a metà classifica in Ligue 1, a 10 punti dalla zona Champions, e avrebbe tremendamente bisogno della qualità e dell’esperienza di Pogba per risalire la graduatoria.