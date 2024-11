Cosa sta succedendo a Enzo Fernandez: il super acquisto da 121 milioni del Chelsea sta scaldando la panchina

Il costosissimo argentino è scivolato fuori dai titolari. E ora dovrà rimboccarsi le maniche per ritrovare spazio nell'undici di Maresca.

Domenica pomeriggio, all'Old Trafford contro il Manchester United, difficilmente Enzo Fernandez farà parte dell'undici iniziale di Enzo Maresca. E la cosa strana è che non si tratterà di una vera sorpresa.

Preso dal Benfica nel gennaio 2023 per l'astronomica cifra di 121 milioni di euro, il centrocampista argentino non è più un titolare fisso del Chelsea. Anche se in estate è stato nominato vice-capitano dei Blues.

La squadra sta apparentemente facendo progressi senza Fernandez, che al contrario è costantemente incostante. Tanto da essere andato incontro a due panchine di fila in Premier League.