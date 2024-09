Cosa significa l'acronimo SPA nel calcio?

L'acronimo SPA fa ormai parte del glossario calcistico: ma cosa significa esattamente e come viene valutato dagli arbitri?

Negli ultimi anni il glossario calcistico si è arricchito di sigle e acronimi che spesso risultano fuorvianti agli occhi degli appassionati, confusi da un manipolo di nomi senza apparente significato.

Uno di questi è SPA che, per inciso, non è da confondere con la 'Società Per Azioni' spesso citata nel gergo economico.

In quello calcistico, invece, SPA non è nient'altro che una particolare casistica regolamentare sanzionata dagli arbitri in un determinato modo: scopriamo cos'è e come viene valutata dai direttori di gara in campo.