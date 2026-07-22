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Comotto Milan prima magliaGetty Images
Stefano Silvestri

Cosa significa il rinnovo di Comotto con il Milan: il futuro e le prospettive con Amorim e com'è andato allo Spezia

Calciomercato
Serie A
Milan
C. Comotto

Il giovanissimo prodotto del vivaio rossonero, divenuto celebre un anno fa per un rigore a cucchiaio, sta per prolungare fino al 2031. Sotto l'occhio vigile del nuovo allenatore.

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Un anno fa, Christian Comotto passava dal semianonimato di un giovane calciatore delle giovanili alla notorietà. Merito di un cucchiaio su calcio di rigore, roba di personalità estrema per un giovanotto che ai tempi non era neppure maggiorenne.

Sì, era un'amichevole tra Milan e Perth Glory. E sì, il Milan era già in vantaggio di tre reti sugli australiani. Però quel fatto aveva impressionato un po' tutti: non tanto per il gesto in tecnico in sé, neppure per il contesto, quanto appunto perché realizzato da un giocatore appena affacciatosi alla prima squadra di uno dei club più gloriosi della storia.

Un anno dopo, Comotto sta per vivere un'altra giornata da ricordare: il rinnovo del contratto. Un segno di fiducia da parte del Milan, che ha tutta l'intenzione di puntare su di lui. In attesa di capire se sarà solo per il futuro, oppure anche per il presente.


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  • IL NUOVO CONTRATTO

    Il giorno designato per la firma era proprio questo. E alla fine non c'è stato alcun contrattempo. Comotto si è recato a Casa Milan nel pomeriggio ed è pronto a rinnovare il proprio contratto fino al 2031.

    Il precedente vincolo legava il giovane centrocampista al Milan fino al 2028. Una scadenza non troppo lontana, che ha convinto la società a blindare uno dei gioielli usciti dal vivaio rossonero e a prolungare potenzialmente di un altro triennio la sua permanenza a Milano.

    L'annuncio del Milan è atteso in serata, con tanto di comunicato ufficiale.

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  • COME È ANDATO ALLO SPEZIA

    Comotto è reduce dalla sua prima stagione in prima squadra. Pochi giorni dopo quel rigore a sorpresa contro il Perth Glory, lo Spezia ne annunciava l'arrivo in prestito secco proprio con l'immagine di un cucchiaio.

    Ma la stagione, dal punto di vista collettivo, è stata pessima. Le Aquile hanno ringiovanito la rosa dopo la finale playoff persa contro la Cremonese, ma senza Pio Esposito davanti e con un rendimento di basso livello hanno chiuso all'ultimo posto, retrocedendo direttamente in Serie C.

    Comotto, alla fine, è stato pure uno dei meno peggio. Ci ha messo un po' a conquistarsi il posto da titolare, vuoi per un naturale periodo di inserimento vuoi per un infortunio muscolare che lo ha limitato, ma alla fine ha collezionato 28 presenze.

    La prima volta da titolare è datata 27 dicembre: in quell'occasione Roberto Donadoni, subentrato a Luca D'Angelo poche settimane prima, lo schierava in mezzo al campo in una gara vinta per 2-1 in casa contro il Pescara.

    Da quel momento in poi Comotto ha trovato continuità, scendendo in campo un'altra decina di volte dal primo minuto. Ha dimostrato qualità e soprattutto voglia di non darsi mai per vinto, conquistandosi in fondo l'apprezzamento dell'ambiente. Anche se sapeva già che, retrocessione o no, a fine stagione sarebbe tornato alla base.

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  • Comotto ItalyGetty Images

    PIACEVA ANCHE ALLA JUVENTUS

    Comotto piaceva parecchio già a Massimiliano Allegri, l'allenatore del Milan nella scorsa stagione. Che però, di concerto con la società, ha deciso di far fare al figlio d'arte (dell'ex terzino Gianluca) il classico anno in Serie B per farsi le ossa.

    Piace, Comotto, anche a Ruben Amorim. Il tecnico portoghese lo sta osservando da vicino nei primi allenamenti del raduno a Milanello, assieme ad altri giovani sotto la lente d'ingrandimento: da Andrej Kostic a Lorenzo Ossola.

    Non solo: Comotto piace anche fuori dal Milan. Come emerso recentemente, diversi club di Serie A avevano preso informazioni prima che i dialoghi per il rinnovo giungessero a un finale positivo: tra questi addirittura la Juventus.

    I bianconeri hanno pensato al colpo, sfruttando proprio una scadenza di contratto non lontanissima. E anche altre società di Serie A, come Bologna, Fiorentina e Parma, hanno osservato da vicino la situazione.

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  • IL FUTURO: RESTA O VA IN PRESTITO?

    Ciò significa che Comotto, reduce dalla disputa degli Europei di categoria con l'Under 19 e precedentemente nel giro delle altre nazionali giovanili azzurre, gode di una buonissima reputazione in Serie A. Dove potrebbe anche rimanere, ma con con la maglia del Milan.

    L'ipotesi di un prestito, che consentirebbe al centrocampista rossonero di procedere gradualmente nel proprio percorso di crescita, è in effetti sempre valida. Una decisione verrà presa nelle prossime settimane, entro la conclusione del mercato estivo. Prestito che, come detto, sarebbe solamente in Serie A: non più in Serie B, tappa già percorsa lo scorso anno.

    L'orientamento, in questo momento, è comunque quello di una permanenza di Comotto al Milan. Il figlio d'arte imparerebbe dai più grandi, Modric in primis, e crescerebbe ulteriormente così. Sotto l'ala protettrice di un Amorim che ha già imparato ad apprezzarlo.

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