Cosa significa il rinnovo di Comotto con il Milan: il futuro e le prospettive con Amorim e com'è andato allo Spezia

Un anno fa, Christian Comotto passava dal semianonimato di un giovane calciatore delle giovanili alla notorietà. Merito di un cucchiaio su calcio di rigore, roba di personalità estrema per un giovanotto che ai tempi non era neppure maggiorenne.

Sì, era un'amichevole tra Milan e Perth Glory. E sì, il Milan era già in vantaggio di tre reti sugli australiani. Però quel fatto aveva impressionato un po' tutti: non tanto per il gesto in tecnico in sé, neppure per il contesto, quanto appunto perché realizzato da un giocatore appena affacciatosi alla prima squadra di uno dei club più gloriosi della storia.

Un anno dopo, Comotto sta per vivere un'altra giornata da ricordare: il rinnovo del contratto. Un segno di fiducia da parte del Milan, che ha tutta l'intenzione di puntare su di lui. In attesa di capire se sarà solo per il futuro, oppure anche per il presente.







