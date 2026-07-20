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GOAL ITALIA - Ossola AmorimGOAL / YOUTUBE
Antonio Torrisi

Chi è Lorenzo Ossola, il giovane del Milan che ha convinto Amorim: futuro in prima squadra o va in prestito?

Serie A
Milan

I rossoneri potrebbero aver trovato una soluzione in chiave futura sulla trequarti: e sembra aver guadagnato punti con l'allenatore portoghese.

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La premessa a dir poco doverosa è che siamo al 20 luglio (data di scrittura di questo articolo, al netto dei vari update che possono esserci) e il ritiro del Milan è iniziato da pochi giorni. Parlare adesso di un giocatore che "certamente" ricoprirà un ruolo chiave nella squadra rossonera (tolti i soliti noti, s'intende) è ingiusto, inadatto e impossibile.

E, fatta questa premessa, arriviamo a Lorenzo Ossola, ovvero uno dei giovani che Ruben Amorim sta provando nei primi allenamenti dalla sua nomina.

Ripetiamo insieme: "primi allenamenti", "primi allenamenti". Quindi facciamo seguire un "ci vuole calma" naturale. Ma chi è Lorenzo Ossola? E perché si parla di lui anche per la prossima stagione del Milan?

  • CHI È LORENZO OSSOLA?

    Partiamo dalla base: classe 2007, nato a Varese, Lorenzo Ossola è essenzialmente un centrocampista che, però, in un calcio più lontano avrebbe avuto l'etichetta di "trequartista".

    Cresciuto nel Milan, nella scorsa stagione è stato aggregato al Milan Futuro, in Serie D, collezionando 3 goal e 3 assist in 21 partite in regular season.

    E questa è la descrizione tecnica e statistica. Adesso passiamo al resto.

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  • PERCHÉ LORENZO OSSOLA HA CONVINTO AMORIM?

    Riferendoci al modulo di Ruben Amorim, Lorenzo Ossola ricopre, o ricoprirebbe, uno dei due slot dietro la punta e nello specifico quello di destra: da lì il ragazzo, mancino, può guadagnare il centro tornando sul suo piede.

    E nelle prime giornate di ritiro a Milanello sembra aver convinto l'allenatore portoghese, in attesa ovviamente del ritorno dei titolari. Chiaro.

    Quello che filtra, comunque, è che non è escluso che Amorim possa voler provare a costruire qualcosa con lui, ma siamo in una fase talmente embrionale della stagione che viene un po' difficile considerare possibili paragoni con giocatori del passato allenati dal portoghese.

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  • LORENZO OSSOLA: CARATTERE, PERSONALITÀ E... ADRIANO CELENTANO

    Una parentesi, comunque, va concessa. In uno dei video recenti pubblicati dal canale YouTube del Milan, e nello specifico quello delle "domande" con il suo compagno di squadra, Jacopo Sardo, Lorenzo Ossola si è mostrato... coraggioso.

    Che poi questo coraggio debba trovare riscontro in campo è in dubbio, ma a una specifica domanda, ovvero "Se un rigore decidesse la partita più importante della tua carriera a chi lo faresti calciare?", ha risposto in maniera secca.

    "Lo tiro io... e che lo faccio tirare a un altro? Mi prendo la responsabilità".

    Nello stesso video, poi, Ossola si racconta.

    "Io sono un grande tifoso, oltre che del Milan, del Varese, e quando ero piccolo era in Serie B. Quindi io tutti i weekend andavo a vedere il Varese".

    E non solo: perché poi parla anche della musica che ascolta prima di scendere in campo. C'è qualche traccia di Sfera Ebbasta, c'è Shiva... e c'è Adriano Celentano. E canta pure "Svalutation".



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  • OSSOLA RESTA AL MILAN O VA IN PRESTITO?

    Per tutto ciò che è stato detto, comunque, il suo futuro resta un rebus: va bene, Lorenzo Ossola ha convinto Amorim, ma poi la riconferma in prima squadra al Milan è un'altra cosa.

    Possibile, ad esempio, un prestito in Serie B, con diverse squadre interessate a lui, ma il ritiro è ancora lungo.

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