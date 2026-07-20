Chi è Lorenzo Ossola, il giovane del Milan che ha convinto Amorim: futuro in prima squadra o va in prestito?

La premessa a dir poco doverosa è che siamo al 20 luglio (data di scrittura di questo articolo, al netto dei vari update che possono esserci) e il ritiro del Milan è iniziato da pochi giorni. Parlare adesso di un giocatore che "certamente" ricoprirà un ruolo chiave nella squadra rossonera (tolti i soliti noti, s'intende) è ingiusto, inadatto e impossibile.

E, fatta questa premessa, arriviamo a Lorenzo Ossola, ovvero uno dei giovani che Ruben Amorim sta provando nei primi allenamenti dalla sua nomina.

Ripetiamo insieme: "primi allenamenti", "primi allenamenti". Quindi facciamo seguire un "ci vuole calma" naturale. Ma chi è Lorenzo Ossola? E perché si parla di lui anche per la prossima stagione del Milan?