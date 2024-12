Dan Ndoye ha riportato un infortunio nel corso di Bologna-Fiorentina: le condizioni del giocatore rossoblù.

Quarantacinque minuti di gioco: tanto è durato il Bologna-Fiorentina di Dan Ndoye.

Il giocatore rossoblù infatti, è rimasto negli spogliatoi, dopo che nel primo tempo aveva riportato un problema al ginocchio destro a seguito di un contrasto con Gosens.

Ndoye, dopo essere rimasto a terra per qualche minuto, ha ripreso il suo posto in campo per tentare di capire se ci fossero le condizioni per continuare a giocare, ma si è dovuto poi arrendere al dolore.