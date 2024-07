Cosa si è fatto e quando torna Sportiello: i tempi di recupero dall'infortunio per il portiere del Milan

Il portiere rossonero si era infortunato accidentalmente prima dell'amichevole col Manchester City, operato alla mano.

Lungo stop per Marco Sportiello, secondo portiere del Milan che sarà costretto a stare fuori parecchie settimane.

Sportiello si era infortunato in modo decisamente insolito a New York, poche ore prima dell'amichevole contro il Manchester City.

Il portiere avrebbe dovuto difendere i pali del Milan al posto di Maignan, ancora in vacanza post Euro 2024, ma non era presente neppure in panchina ed è stato sostituito dal giovane Lorenzo Torriani.

Ma cosa si è fatto Sportiello e quando tornerà a disposizione di Fonseca?