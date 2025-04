Cosa serve al Real Madrid per rimontare l'Arsenal e qualificarsi: chi passa col 3-0, 4-1 e 5-2

Real Madrid vs Arsenal

Il Real Madrid va a caccia dell'impresa, l'Arsenal deve difendere lo straordinario 3-0 dell'andata: cosa serve ai Blancos per andare in semifinale.

Nulla è ancora definitivamente compromesso, ma di certo al Real Madrid servirà un'impresa per qualificarsi alle semifinali di Champions League. Basta guardare al risultato dell'andata dei quarti contro l'Arsenal per capirlo.

Martedì 8 aprile i Gunners hanno dominato, pur da sfavoriti, e si sono imposti con un clamoroso 3-0: di Declan Rice (doppietta) e Mikel Merino, tutte segnate nella ripresa, le tre reti del trionfo inglese.

La gara di ritorno si giocherà mercoledì 16 aprile al Santiago Bernabeu di Madrid, in contemporanea con Inter-Bayern Monaco. E rappresenterà un'ultima spiaggia per il Real Madrid, costretto a scalare una montagna altissima per provare a costruire l'impresa.

Cosa servirà alla squadra di Carlo Ancelotti per andare in semifinale? Con quanti goal di scarto dovrà vincere per confezionare la miracolosa rimonta?