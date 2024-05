Cosa serve al Padova e cosa serve al Vicenza per passare il turno? Cosa succede col 2-0, 3-1 o 4-2? Ci sono supplementari e rigori? Il regolamento

Chi si qualifica alla Final Four dei playoff di Serie C in caso di punteggio complessivo identico tra andata e ritorno?

Rinviata causa maltempo da martedì 21 a mercoledì 22 maggio, Vicenza-Padova ha visto trionfare la formazione biancorossa: 2-0, grazie a doppietta - una rete per tempo - messa a segno dal centravanti Franco Ferrari.

Vicenza favorito, dunque, in vista della gara di ritorno che si giocherà all'Euganeo di Padova: match in programma sabato 25 maggio con calcio d'inizio alle ore 20.30. Ma la squadra di Massimo Oddo venderà cara la pelle per provare la rimonta e accedere alla Final Four dei playoff di Serie C.

Tutto, insomma, è ancora in bilico nel derby veneto tra Vicenza e Padova. Con la concreta possibilità, nel caso i patavini riescano a imporsi con due goal di scarto al ritorno, che il punteggio complessivo sia identico al termine dei 180 minuti.

Cosa accadrebbe in quel caso? Cosa succederà in caso di punteggio complessivo al termine della sfida di ritorno? Cosa dice il regolamento del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.