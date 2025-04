Cosa serve al Milan per qualificarsi alla finale di Coppa Italia: lo 0-0 qualifica l'Inter? Il regolamento

Inter vs AC Milan

L'1-1 della gara d'andata rimanda completamente ogni discorso al 23 aprile: cosa servirà al Milan per andare in finale di Coppa Italia?

Tutto è accaduto nel secondo tempo: prima Tammy Abraham si è girato in area battendo Martinez con un bel destro incrociato, quindi l'ex Hakan Calhanoglu ha riportato tutto in equilibrio con una conclusione da fuori che Maignan non è riuscito a respingere.

Risultato finale: 1-1 tra Milan e Inter. E dunque, tutto completamente rimandato alla semifinale di ritorno del 23 aprile, la partita che di fatto svelerà le milanese qualificata alla finale di Coppa Italia e quella che dovrà abbandonare la competizione a due passi dal trofeo.

La partita di mercoledì ha lasciato qualche rimpianto al Milan, che come detto era passato in vantaggio per primo. I rossoneri avevano vinto due dei tre derby stagionali precedenti e sognavano di fare il tris, ma la rasoiata al veleno di Calhanoglu li ha riportati alla realtà.

Cosa servirà ora alla squadra di Sergio Conceiçao per eliminare l'Inter e approdare alla finale di Coppa Italia? Lo 0-0 favorirebbe i nerazzurri al ritorno? La situazione e il regolamento.