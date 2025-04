Cosa serve all'Inter per qualificarsi alla finale di Coppa Italia: basta lo 0-0 per passare? Il regolamento

Inter vs AC Milan

Calhanoglu ha replicato ad Abraham e la semifinale d'andata è finita 1-1: cosa serve ora all'Inter per andare in finale di Coppa Italia?

Ancora una volta l'Inter non è riuscita a battere il Milan: è accaduto nella semifinale d'andata di Coppa Italia, dopo che i nerazzurri avevano racimolato un pareggio e due sconfitte negli altri tre derby disputati in questa stagione.

Il destro vincente con cui Hakan Calhanoglu ha superato da fuori area l'ex compagno Maignan, in ogni caso, ha evitato il peggio: il Milan era passato in vantaggio all'inizio della ripresa con Tammy Abraham e già accarezzava lo scenario di portarsi a casa la terza vittoria su quattro stracittadine stagionali.

L'1-1 può andar dunque bene alla formazione di Simone Inzaghi, che ora, alla pari di quella di Sergio Conceiçao, si giocherà il passaggio alla finale di Coppa Italia nella semifinale di ritorno: appuntamento a mercoledì 23 aprile, sempre a San Siro.

Cosa servirà all'Inter per andare in finale? I nerazzurri potranno anche permettersi di pareggiare 0-0 per eliminare il Milan? Cosa dice il regolamento della Coppa Italia.