Cosa serve all'Aston Villa per eliminare il PSG e cosa succede col 2-0, 3-1 e 4-2: i goal in trasferta valgono doppio in Champions League?

Il 3-1 dell'andata regala una situazione di vantaggio al PSG, ma l'Aston Villa sogna la rimonta: cosa serve agli inglesi per andare in semifinale.

Il PSG ha un piede in semifinale di Champions League: il 3-1 ottenuto nella gara d'andata da Kvaratskhelia e compagni non è una garanzia, ma pone i francesi in una situazione di vantaggio evidente in vista del ritorno di questa sera.

L'Aston Villa, dal canto suo, non ha però alcuna intenzione di alzare bandiera bianca prima ancora di scendere in campo. La squadra dell'ex Unai Emery sogna la rimonta, ma per farlo dovrà giocare la partita perfetta al Villa Park (calcio d'inizio alle 21, in contemporanea con Borussia Dortmund-Barcellona).

Cosa servirà dunque all'Aston Villa per rimontare ed eliminare il PSG? Quali risultati dovrà ottenere la formazione inglese per andare in semifinale?