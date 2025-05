Cosa serve alla Lazio col Lecce per andare in Champions League: qualificata se? Risultati e combinazioni con Venezia-Juventus e Torino-Roma

Lazio vs Lecce

Lazio sfavorita ma matematicamente ancora in corsa per il quarto posto con Juve e Roma: cosa serve alla squadra di Baroni contro il Lecce.

La Lazio, seppur in svantaggio rispetto a Juventus e Roma, all'ultima giornata di Serie A è ancora in corsa per la Champions League.

I ragazzi di Baroni sono chiamati a compiere il proprio dovere contro il Lecce, augurandosi in un passo falso di bianconeri e giallorossi che consentirebbe di tagliare un traguardo ad inizio stagione non esattamente pronosticabile.

Cosa serve alla Lazio per andare in Champions? Qualificata se… I risultati e le combinazioni con Venezia-Juve e Torino-Roma.