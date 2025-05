Cosa serve all'Atalanta U23 per passare con l'Audace Cerignola: 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3, chi si qualifica?

Audace Cerignola vs Atalanta U23

Serie C

L'Atalanta U23 impegnata nei playoff contro l'Audace Cerignola: all'andata è finita in pareggio, cosa dice il regolamento in caso di parità.

Mentre il campionato dell'Atalanta è di fatto già terminato con la qualificazione in Champions League, la seconda squadra nerazzurra sarà impegnata in una sfida da dentro o fuori.

L'Atalanta Under 23 infatti sfiderà mercoledì 21 maggio l'Audace Cerignola, gara valida per il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.

All'andata la partita è terminata 0-0 al Gewiss Stadium, davanti a circa seimila tifosi. Ma cosa servirà all'Atalanta U23 per passare il turno? Cosa succede se finirà con un altro pareggio? Ecco il regolamento dei playoff di Serie C e di cosa ha bisogno l'Atalanta per andare avanti.