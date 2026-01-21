Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi agli ottavi di Champions League? Tutte le combinazioni e quanti punti mancano

L'Atalanta è vicinissima alla qualificazione diretta per gli ottavi di finale della Champions League.
Dopo pesante sconfitta in casa del PSG, ecco il successo casalingo contro il Club Brugge e un deludente pareggio contro lo Slavia Praga. Seguito però dalle vittorie di Marsiglia e Francoforte.
La squadra di Palladino ha poi battuto anche il Chelsea portandosi in una posizione che gli permette di puntare alla qualificazione diretta senza passare dai playoff.
Ma cosa serve all'Atalanta per accedere agli ottavi di Champions League?