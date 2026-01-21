Pubblicità
Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi agli ottavi di Champions League? Tutte le combinazioni e quanti punti mancano

La situazione dell'Atalanta nella fase campionato della Champions League 2025/2026: cosa serve alla squadra di Palladino per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

L'Atalanta è vicinissima alla qualificazione diretta per gli ottavi di finale della Champions League.

Dopo pesante sconfitta in casa del PSG, ecco il successo casalingo contro il Club Brugge e un deludente pareggio contro lo Slavia Praga. Seguito però dalle vittorie di Marsiglia e Francoforte. 

La squadra di Palladino ha poi battuto anche il Chelsea portandosi in una posizione che gli permette di puntare alla qualificazione diretta senza passare dai playoff.

Ma cosa serve all'Atalanta per accedere agli ottavi di Champions League?

  • LA POSIZIONE DELL'ATALANTA IN CHAMPIONS LEAGUE

    A metà della settima giornata di Champions League, prima di affrontare l'Athletic, l'Atalanta si trova all'ottavo posto con tredici punti.

    I bergamaschi dunque occupano l'ultima posizione utile per evitare i playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

  • QUANTI PUNTI HA L'ATALANTA IN CHAMPIONS LEAGUE

    L'Atalanta ha fin qui ottenuto tredici punti nelle prime sei giornate di Champions League.

    Nonostante le iniziali difficoltà in campionato con Ivan Juric, infatti, la Dea in Europa ha perso solo una volta in casa del PSG vincendo ben quattro partite.

  • COSA SERVE ALL'ATALANTA PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI

    L'Atalanta non è ancora sicura di qualificarsi agli ottavi di Champions League senza passare dai playoff.

    Ma se dovesse vincere le ultime due partite contro Athletic Bilbao e Union SG sarebbe certa di chiudere tra le prime otto.

    All'Atalanta in realtà potrebbero bastare anche 3-4 punti per evitare i playoff.

  • ATALANTA AI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE?

    L'Atalanta con tredici punti è di fatto già quasi sicura di giocare almeno i playoff di Champions League.

    La venticinquesima infatti ha attualmente 7 punti, ovvero sei in meno della Dea con due partite da giocare.

  • ATALANTA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS SE

    • Vince contro Athletic Bilbao e Union SG
    • Vince almeno una delle ultime due partite e le squadre dal 9° posto in giù non la superano 

  • QUANDO GIOCA L'ATALANTA IN CHAMPIONS LEAGUE

    • Mercoledì 21 gennaio, ore 21.00: Atalanta-Athletic Bilbao
    • Mercoledì 28 gennaio, ore 21.00: Union SG-Atalanta
