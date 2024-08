Cosa porta Saelemaekers alla Roma: duttilità al potere, potrà giocare in più ruoli

L'arrivo del belga consentirà a De Rossi di avere a disposizione un maggior numero di soluzioni. In attacco, ma anche in difesa.

Alexis Saelemaekers, alla fine, a meno di sorprese non rimarrà al Milan. Lo scambio con Tammy Abraham è apparecchiato, i rossoneri e la Roma sono vicini all'intesa definitiva e così, proprio agli sgoccioli del mercato, ecco che la doppia operazione di cui tanto si è parlato nelle ultime ore sta per andare in porto.

Che strana estate, quella di Saelemaekers. Prima partente praticamente certo al rientro da Bologna, poi incensato a più riprese da Paulo Fonseca, quindi titolare a sorpresa nella prima giornata di campionato contro il Torino. E infine, proprio quando la sua permanenza al Milan pareva scontata, ecco la seconda separazione nell'arco di 12 mesi.

Dopo il Bologna, la Roma. Dopo Thiago Motta, De Rossi. Due mondi diversi, due stili diversi di calcio. Ma un ambiente, quello giallorosso, in cui Saelemaekers potrebbe avere un senso come ce l'ha avuto in Emilia nel 2023/2024.