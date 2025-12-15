Cosa non sta funzionando nel Napoli di Conte? Limiti di gioco e personalità: ora serve una reazione

Due ko di fila tra Champions League e campionato che fanno scattare un importante campanello d’allarme in casa Napoli in vista della Supercoppa e più in generale per il prosieguo della stagione.

Dopo la sconfitta contro il Benfica, gli azzurri sono caduti anche al Bluenergy Stadium contro l’Udinese in una gara che ha fatto emergere alcuni limiti tecnici e caratteriali della rosa allenata da Conte.

Ma cosa non sta funzionando al momento in casa Napoli? Le difficoltà possono essere attribuite solo alle tante assenze o c’è anche dell’altro?