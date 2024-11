Cosa non ha funzionato tra Lukaku e Inzaghi all'Inter e le differenze con Conte: un rapporto mai decollato

L'attaccante belga è pronto ad affrontare nuovamente il suo passato: cosa non è funzionato nell'ultimo anno in nerazzurro e il rapporto con Inzaghi.

San Siro è pronto ad accogliere nuovamente Romelu Lukaku e anche questa volta il clima nei suoi confronti sarà tutt'altro che amorevole.

Quella dell'attaccante belga è già la seconda sfida da ex a Milano dopo la sconfitta di misura rimediata la scorsa stagione con la maglia della Roma.

Il giocatore del Napoli affronta ora l'Inter per una gara valevole per la prima posizione in Serie A: ad attenderlo c'è Simone Inzaghi, tecnico con cui il rapporto non è mai decollato.