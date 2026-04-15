Cosa non funziona più nell'Arsenal: con lo Sporting gara decisiva, i Gunners rischiano il "solito" crollo?

Per l'Arsenal è di nuovo quel periodo dell'anno: ad aprile si vede di che pasta è fatta la squadra. Purtroppo per i Gunners, si sta ripetendo uno schema familiare: la sconfitta di sabato contro il Bournemouth ricorda altre battute d'arresto nello stesso periodo delle stagioni passate.
Il ko di sabato non è una sorpresa: l’Arsenal non sembra più la squadra delle settimane precedenti. Anche se un mese fa il "quadriplete" sembrava additittura uno scenario concreto, grazie al raggiungimento della finale di Carabao Cup e ai sorteggi favorevoli in FA Cup e Champions League.
Nonostante i sei punti di vantaggio sul Manchester City, la stagione dei Gunners sembra in caduta libera. All’Emirates la squadra è stata fischiata. E ora le critiche puntano sul manager, ovvero Mikel Arteta.