Cosa non funziona più nell'Arsenal: con lo Sporting gara decisiva, i Gunners rischiano il "solito" crollo?

Quando Arteta ha preso la guida dell’Arsenal, l’opinione pubblica aveva un’idea neutra di lui. Lo spagnolo era ricordato come il centrocampista dal ritmo alto che aveva indossato la maglia dei Gunners, e che all’Everton aveva giocato in una posizione più arretrata.

Nelle prime due stagioni in panchina, Arteta ha confermato questa immagine. E nonostante due ottavi posti consecutivi in Premier League, nessuno parlava di esonero.

Tuttavia, quando Arsenal e Amazon Prime hanno lanciato un documentario sulla stagione 2021/22, l’umore è cambiato. Arteta ha usato vari espedienti per motivare la squadra, ma la sua tattica ha diviso: o si amava il suo entusiasmo o si odiavano i suoi manierismi.

Da allora, col senno di poi si nota che Pep Guardiola e il Manchester City hanno raramente, se non mai, mostrato al mondo simili trovate. Anche se queste avvengono a porte chiuse.