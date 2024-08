Inizia il campionato di Serie A, ma il mercato resta ancora vivo e può regalare sorprese: cosa manca alle squadre italiane?

La stagione di Serie A 2024/25 è pronta al suo esordio, ma alcune squadre sono ancora incomplete e aspettano risposte dal calciomercato.

Dalla Juventus di Thiago Motta ancora in costruzione, all'Inter di Simone Inzaghi che vuole completare la rosa con gli ultimi innesti, il campionato è pronto a dare le prime sentenze.

Vediamo dunque cosa manca alle squadre italiane per completare le proprie rose, per poi affrontare al meglio la stagione che sta per iniziare.