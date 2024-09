Cosa ha Dybala, gioca contro il Venezia? L'infortunio e i tempi di recupero

L'argentino dei giallorosso si è sottoposto ad esami strumentali all'indomani dell'infortunio accusato in Roma-Athletic Bilbao di Europa League.

Nel day after dell’infortunio in Roma-Athletic Bilbao, per Paulo Dybala è arrivato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante argentino della Roma.

Questa mattina, la Joya ha effettuato accertamenti in seguito al problema accusato al flessore sinistro nella sfida d’apertura della fase campionato dell’Europa League.

Oltre a Dybala anche Celik ha effettuato esami, con il turco che è pronto a rientrare in gruppo insieme al capitano Lorenzo Pellegrini, anche lui ai box negli ultimi giorni.